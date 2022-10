Begin augustus nog aan de kant geschoven om plaats te maken voor Dylan Teuns, nu nieuw contract voor Israëli

Dylan Teuns maakte op 5 augustus de overstap van Bahrein-Victorious naar Israel-Premier Tech. Maar er was eigenlijk geen plaats meer voor Teuns. Het contract van de Israëli Guy Sagiv (27) werd op 3 augustus dan maar ontbonden om plaats te maken voor Teuns.

Nu krijgt hij voor 2023 opnieuw een plaatsje in het team en start aan zijn negende seizoen bij de ploeg. Daarnaast krijgt ook zijn landgenoot Omer Goldstein (26) een nieuw contract voor volgend seizoen. Hij begint aan zijn zesde seizoen bij de ploeg.

Israel-Premier Tech degradeert volgend seizoen van World Tour naar de Pro Tour. Door het belabberde 2022 kon het ook geen goed wilcard verkrijgen en mag het nu enkel starten in de eendagskoersen in de World Tour, terwijl Lotto-Dstny voor elke WT koers een wildcard heeft.

Guy Sagiv and Omer Goldstein:



The journey continues!



The Israeli 🇮🇱 riders extended their contracts for the 9th and 6th consecutive seasons.



The full announcement:https://t.co/Q8vh9KoFaB pic.twitter.com/zjfVEhx2AJ