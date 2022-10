Gaat hij zijn titel verdedigen?: "Het is nog niet zeker dat Jonas Vingegaard in 2023 de Tour zal rijden"

Jonas Vingegaard won afgelopen zomer de Tour de France, maar het is nog niet zeker of hij zijn titel zal verdedigen. Dat heeft sportief manager van Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, aan VeloNews verteld.

"Momenteel is Jonas Vingegaard nog op vakantie en als hij terug is, wil ik graag horen zijn ideeën voor volgend jaar horen", vertelde Merijn Zeeman aan VeloNews. "Het ligt voor de hand dat hij zijn gele trui volgend jaar zal verdedigen, maar het is nog niet besloten. Ik wil eerst zijn ideeën bespreken. Ook is er nog altijd de Giro als hij dat wil. Vingegaard heeft ook nog nooit de Giro gereden."

Ook zijn er nog Primoz Roglic en Wilco Kelderman. Daarmee wil Zeeman ook de voorkeuren bespreken. "We hebben nog 2 maanden om alles voor te bereiden. In december moeten we weten waar we aan toe zijn."

Vingegaard liet eerder aan Wielerflits weten dat hij de Tour in 2023 wil rijden. "Ik heb niet het gevoel dat ik mijn titel in 2023 moet verdedigen, maar ik wil dat wel", aldus Vingegaard.