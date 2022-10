Voormalig winnaar Omloop en Amstel revalideert verder bij opleidingsploeg van zijn team

De Deen Michael Valgren zet zijn revalidatie verder bij het opleidingsteam van zijn ploeg EF Education-EasyPost. In de Route d’Occitanie viel de Deen zwaar in de vierde rit. Hij liep daarbij een ontwrichte heup, een gebroken bekken en een zware knieblessure op.

De voormalige winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race in 2018 revalideert nog altijd. Om zijn revalidatie te bevorderen zet Valgren nu een stapje terug naar het opleidingsteam.

Want fietsen is nog altijd moeilijk voor de Deen. Hij kan nog altijd maar 45 minuten fietsen op de rollen in sessies van 15 minuten. Nog iedere dag spendeert de Deen enkele uren per dag aan een machine op zijn knie te plooien en ook drie uren per dag bij een kinesist zijn geen uitzondering.

“I am in really good hands and I am working hard every day, so sooner or later I will be back.”



In order to allow him time to recover fully and not rush his recovery, @michaelvalgren will start the season with @EFNIPPODevo.



Day by day, champ 💕https://t.co/JlJgGm4vwX