🎥 Cian Uijtdebroeks en Jordi Meeus rijden de Big Sugar Gravel

Cian Uijtdebroeks en Jordi Meeus rijden binnenkort de Big Sugar Gravel. Die wedstrijd maakt deel uit van de Life Time Grand Prix.

De Life Time Grand Prix is een regelmatigheidscriterium van 6 gravelwedstrijden in de VS. De winnaar krijgt een mooi bedrag van 25 000 Amerikaanse dollar, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. In totaal is er 250 000 Amerikaanse dollar te verdelen.

Ondertussen zijn ze al toe aan de laatste manche. Ook zullen er enkel wegrenners aan de start staan. Onder meer Cian Uijtdebroeks en Jordi Meeus zullen aan de start staan.

"We zijn ondertussen al in de VS aangekomen en we gaan eerst het parcours verkennen", aldus Uijtdebroeks. "Het is onze 1e gravelrace ooit, maar we kijken er echt wel naaruit. Ook is het weer geweldig en we zijn benieuwd hoe de concurrentie zal zijn, want we kennen die niet. Let's go for it. Come on."