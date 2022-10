Griet Hoet en Anneleen Monsieur wereldkampioen kilometer op WK para-cycling baan

De twee dames pakten het goud voor Australië en Groot-Brittannië.

De twee Gentse dames Griet Hoet en Anneleen Monsieur waren goed gestart en hadden de derde tijd van alle deelnemers na de eerste ronde.

Vooral in de tweede en de derde ronde maakten de twee Belgische dames het verschil en niemand klopte hun tijd nog. Ze wonnen met een tijd van 1’07”410.

Volgend jaar stoppen Hoet en Monsieur normaal gezien. En ze krijgen een afscheid in stijl in hun thuisbasis in Gent. In 't Kuipke mogen de nieuwe wereldkampioenen hun trui tonen aan het publiek.