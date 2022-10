Renners van INEOS Grenadiers tonen hun voetbalkwaliteiten tijdens training met OGC Nice

Tijdens een uitstapje met de ploeg zijn de renners van INEOS Grenadiers langs gegaan bij OGC Nice.

OGC Nice heeft INEOS als shirtsponsor en dus gingen de renners van INEOS Grenadiers eens langs bij de Franse club.

Onder meer Geraint Thomas, Tom Pidcock, Filippo Ganna en vele andere renners van de ploeg zijn te zien in de video.

Thomas amuseerde zich duidelijk, onder meer met Welshman Aaron Ramsey die bij Nice speelt. Op sociale media schreef hij achteraf: "Het begin was wat moeilijk, maar ik trapte ze er al snel van alle hoeken in. Aaron Ramsey was zeker onder de indruk. Nu is het alleen wachten op dat contract."

Check out these skills! 🤣⚽️😅⚽️



Okay, maybe we'll stick to what we do best, but thank you to everyone at @ogcnice for having us and good luck on Sunday 👊 pic.twitter.com/cTSou3Rs5n — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 22, 2022