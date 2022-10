Cian Uijtdebroeks en Jordi Meeus zien een Amerikaan de Big Sugar Gravel winnen

Cian Uijtdebroeks en Jordi Meeus zijn in de Big Sugar Gravel niet in het stuk voorgekomen. Ze zagen uiteindelijk Russell Finsterwald winnen.

Het was hun 1e gravelwedstrijd in hun carrière en het was voor hen onbekend terrein. Cian Uijtdebroeks en Jordi Meeus reden de Big Sugar Gravel als onderdeel van de Life Time Grand Prix.

Meedoen voor de overwinning deden ze niet. Uijtdebroeks en Meeus eindigden ver in de achtergrond. Uijtdebroeks eindigde op meer dan een half uur 28e. Meeus haalde nog net de top 50.

De overwinning ging naar Russell Finsterwald. Hij kwam met een halve minuut voorsprong solo aan in Bentonville in de VS. Zo eindigde hij 3e in de Life Time Grand Prix. Dat klassement werd door Keegan Swenson gewonnen.