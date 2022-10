Verrassende naam meldt zich bij Lotto Soudal om CEO te worden

Een verrassing heeft zich bij Lotto Soudal aangemeld. Andrei Tchmil wil graag CEO worden.

John Lelangue besliste om aan het einde van dit seizoen als CEO bij Lotto Soudal te vertrekken. Hij gaat aan de slag bij de Ronde van Polen.

Sindsdien is Lotto Soudal op zoek naar een nieuwe CEO. Vooral Axel Merckx wordt genoemd. Er meldde zich ondertussen ook een nieuwe naam. Andrei Tchmil wil ook graag CEO worden.

Tchmil reed tussen 1994 en 2002 bij Lotto en behaalde er zijn grootste successen. Zo won hij de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Milaan-San Remo, 2 keer de E3 en Kuurne-Brussel-Kuurne en 4 ritten in Parijs Nice.

"Het doet me pijn dat Lotto Soudal uit de WorldTour is gedegradeerd", vertelde Tchmil aan Het Laatste Nieuws. "Hoe is het mogelijk dat de ploeg met zo veel goede Belgische renners degradeerde."

Momenteel woont Tchmil afwisselend in Chisinau, Moldavië, en in Italië aan het Gardameer: "Ik wil naar België komen en manager van Lotto Soudal worden. Daar ben ik klaar voor."