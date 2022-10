Arkéa-Samsic na verbreken contract Nairo Quintana door dopingaffaire: "Het is nu zijn probleem"

Nairo Quintana had nog een contract tot 2025 bij Arkéa-Samsic, maar na een positieve dopingtest werd dat contract verbroken.

Nairo Quintana had op 16 augustus zijn contract bij Arkéa-Samsic nog verlengd tot eind 2025. Een dag later kwam het nieuws dat er in het bloed van Quintana Tramadol was aangetroffen en hij geschrapt werd uit de uitslag van de Tour van dit jaar. Op 1 oktober kwam het nieuws dat de wegen van Quintana en Arkéa-Samsic scheiden na dit jaar.

Teammanager Emmanuel Hubert is duidelijk over de zaak. "Het was een flinke klap. Op de dag van de bekendmaking stond ik voor een voldongen feit. Ik vroeg hem om uitleg. Ik was erg overstuur en verzekerde me dat hij niets had genomen", zei Hubert bij Le Telegramme.

"Sindsdien heeft hij zich voor het CAS verdedigd en heeft hij recht op het vermoeden van onschuld. Nu is het zijn probleem. We zijn niet langer contractueel gebonden. De Quintana-pagina is omgeslagen."