Belg vervolledigt de selectie van Cofidis: "Ik kan niet wachten om te beginnen"

Cofidis heeft met Christophe Noppe zijn selectie vervolledigd. Hij tekende een contract van 2 jaar bij de Franse formatie.

Christophe Noppe zal in 2023 zijn debuut bij een WorldTour-ploeg maken. Hij tekende een contract van 2 jaar bij Cofidis. Daarvoor reed hij 3 seizoenen voor Arkéa-Samsic. Noppe maakte in 2017 zijn profdebuut bij Sport Vlaanderen-Baloise.

"Ik ben heel blij dat ik voor Cofidis kan rijden", klinkt het bij Noppe. "Als droomde ik altijd van de ploeg en je kan niet naast hen kijken sinds ze in het peloton zitten. Ik kan niet wachten om het avontuur te beginnen en mijn ploegmaats in de klassiekers waar ik het meeste van hou, en de rittenkoersen te helpen."

Noppe kon in zijn carrière nog geen profzege boeken. Wel haalde hij al enkele mooie ereplaatsen. Zo eindigde hij dit jaar 4e in de Tour de Vendée en 5e in de Memorial Rik Van Steenbergen. Eerder in zijn carrière eindigde hij ook 3e in de Schaal Sels en 4e in de GP Jef Scherens.