Miserie bij B&B Hotels-KTM, Mark Cavendish aan andere ploeg gelinkt

Woensdag zou B&B Hotels-KTM de plannen voor volgend seizoen uit de doeken doen, maar die persconferentie gaat niet door.

Officieel klinkt het dat er te veel belangrijke stakeholders afwezig zijn om de ploegvoorstelling te doen. In de wandelgangen is te horen dat de ploeg in de problemen zit met het budget.

Engie zou volgens de Franse sportkrant L’Equipe mogelijk over de brug komen om het budget aan te vullen, maar voorlopig wordt geen nieuwe datum voor de voorstelling vooropgesteld.

En dus is het nog altijd niet bevestigd dat Mark Cavendish ook effectief voor B&B Hotels-KTM zal rijden. Er wordt nu zelfs gesproken van een deal met Israel-Premier Tech.

Volgens de Engelse kranten is Cavendish vaak gespot met Rob Gitelis, de CEO van fietsenmerk Factor. En dat is dan weer de sponsor van Israel-Premier Tech...