Nederlandse wielrenner laat het leven tijdens L'Etappe Spain by Tour de France

Een 43-jarige man uit Nederland is maandag overleden aan de gevolgen van een valpartij de dag ervoor in Spanje.

De man ging tijdens een etappe in de provincie Granada uit de bocht in een afdaling. Hij zou tien meter lager gevallen zijn.

De organisatie van de L’Etape Spain by Tour de France zegt diepbedroefd te zijn. “We brengen onze diepste gevoelens van medeleven over aan de nabestaanden.

“De 43-jarige wielrenner kreeg meteen medische verzorging van ons noodteam”, klinkt het nog. “Hij is overgebracht naar een neurotraumatologisch hospitaal in Granada waar hij een dag later is komen te overlijden.”

Bij L’Etape Spain by Tour de France kunnen amateurwielrenners de echte etappes van de officiële Tour de France rijden.