Cofidis rijdt vanaf 2023 met een ander fietsenmerk

Cofidis is van fietsenmerk veranderd. De voorbije jaren reden ze met fietsen van De Rosa.

Vanaf 2023 zal Cofidis met fietsen van Look rijden. Dat meldde het Franse fietsenmerk met een persbericht. Zowel de mannenploeg, de vrouwenploeg, als de para-cyclingploeg zal met de fietsen en pedalen van het nieuwe merk rijden. De wielen zullen van Corima zijn, dat onderdeel is van Look. "We zijn er trots op dat we rijden op 100% Franse hightechproducten", aldus manager Cédric Vasseur.

Tussen 2009 en 2014 reed Cofidis ook al met Look. Daarna volgden Orbea, Kuota en De Rosa.