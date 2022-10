Donderdag wordt het parcours van de Tour de France 2023 voorgesteld: dit is wat we al weten

Het is oktober en dan wordt traditioneel het nieuwe parcours voor de volgende Tour de France voorgesteld. Dan zullen we weten wat de opvolger van Jonas Vingegaard allemaal te wachten staat.

Donderdagmiddag wordt het parcours van de Tour de France voorgesteld. Dat zal zo voor de mannen als voor de vrouwen zijn.

Bij de mannen weten we dat de Grand Départ in Bilbao en dus in het Baskenland zal zijn. De 1e rit zal vertrekken en aankomen in Bilbao. In de finale zitten enkele nijdige hellingen. Een dag later volgt een mini Clasica San Sebastian. Het vertrek is in Vitoria-Gasteiz en de laatste helling is de Jaizkibel. Om nadien de duik richting San Sebastian te nemen.

Een dag later is het vertrek nog in het Baskenland en de renners zullen richting Frankrijk trekken. Om daar ergens toe te komen. Er wordt verwacht dat het een relatief gemakkelijke etappe zal zijn.

PUY-DE-DÔME

Tot daar zijn er de zekerheden. Hoe het dan verder moet is nog niet duidelijk. Vermoedelijk zal de Tour snel de Pyreneeën opzoeken. Om nadien weer noordwaarts richting Bordeaux te trekken. Volgens de geruchten trekken we ook naar het Centraal-Massief, waar we weer op de Puy-de-Dôme zouden aankomen. In het verleden gebeurden daar al heel wat legendarische momenten. Zo was er het duel tussen Jacques Anquetil en Raymond Poulidor in 1964. Ook was er de leverslag aan het adres van Eddy Merckx in 1975. De laatste beklimming was in 1988.

Vervolgens zouden de Alpen ook snel de revue passeren. Onder meer de Col de la Loze zou op het programma staan. Die werd in 2020 voor het eerst beklommen en zorgde voor heel wat spektakel. De Vogezen zouden uiteindelijk in de slotweek volgen met de Grand Ballon als scherprechter. Ook wordt er verwacht dat er weinig tijdritkilometers zullen zijn. De aankomst is nog altijd op de Champs-Elysées.

© photonews

TOUR DE FRANCE FEMMES

Op dezelfde dag wordt ook het parcours voor de vrouwen bekendgemaakt. Daarover is er nog minder bekend. In 2022 was er nog de start op de Champs-Elysées en er waren geruchten dat dat ook in 2023 zo zal zijn. Maar er zijn ook geruchten dat de start in Clermont-Ferrand zou zijn.

Ook zou er gekeken worden naar de Pyreneeën of de Alpen. In 2022 liet de Tour de France Femmes die nog links liggen, maar voor het parcours van 2023 wordt de Tourmalet genoemd.

Donderdagmiddag weten we meer en weten we welke weg de opvolgers van Jonas Vingegaard en Annemiek van Vleuten zullen moeten afleggen.