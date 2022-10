Italiaans team bevestigt dat het volgend jaar niveau zakt na achterstallige betaling sponsor

De ploeg van Gianni Savio zit in slechte papieren.

Het gaat niet goed met het Italiaanse Pro Continentale team Drone Hopper - Androni Giocattoli. Sponsor Drone Hopper zou al drie maanden niet hebben betaald en manager Savio zoekt dan ook nieuwe sponsors, wat niet makkelijk is tegenwoordig.

"Sponsors vinden was nog nooit zo eenvoudig, vandaag de dag is het nog moeilijker. De economie bloeit niet, de pandemie, de oorlog en de stijging van de elektriciteitsprijzen zijn allemaal elementen die bedrijven weghouden van sponsoring" zegt Savio bij AO Sport.

"De verschillende onderhandelingen die we tot nu toe over de hele wereld hebben gevoerd, hebben nog geen concreet resultaat opgeleverd. Er zijn nog twee alternatieven die onze gesprekspartners overwegen, omdat ons idee op dit moment meer gericht is op een continentaal team."

In 2023 zou het team op continentaal niveau uitkomen, terwijl het in 2024 dan weer wil stijgen naar Pro Continentaal niveau.