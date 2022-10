In 1992 was de Grand Départ al eens in Spanje en het leverde bijna een Belgische ritzege op

Baskenland wordt het decor van de Grand Départ in 2023. In 1992 mochten ze dat ook al eens doen. De Tour de France startte toen in San Sebastian. Het leverde ook bijna een Belgische ritzege op.

In 1992 startte de Ronde van Frankrijk voor het eerst in Spanje. Het was in San Sebastian en er waren 2 ritten. Ook rit 3 vertrok in San Sebastian, maar eindigde in Pau.

De 1e etappe was een proloog in de straten van San Sebastian. Uittredend winnaar en tijdritspecialist Miguel Indurain maakte zijn favorietenrol waar. Hij won met 2 seconden voorsprong op Alex Zülle. Edwig Van Hooydonck eindigde op 12 seconden 9e.

JAIZKIBEL

Een dag later was er de 1e rit in lijn. De start en aankomst lagen in San Sebastian en de Jaizkibel was de scherprechter. Er waren wat schiftingen. Laurent Fignon, Greg Lemond en Pedro Delgado moesten lossen, maar uiteindelijk kwam alles weer samen en gingen we naar een massasprint. Dat leek toch zo. In het slot verraste Dominique Arnould en won de rit. Johan Museeuw kwam net te laat. Dankzij de bonificaties kon Zülle de gele trui van Indurain afsnoepen.

Rit 3 vertrok opnieuw in San Sebastian. Deze keer zetten ze koers richting Frankrijk. De aankomst lag in Pau en onderweg pakten ze ook een deel van de Pyreneeën mee. De vroege vlucht kreeg een vrijgeleide en de Spanjaard Javier Murguialday won voor Richard Virenque. Het was de 1e keer dat Virenque zich liet zien aan het grote publiek. Hij pakte ook het geel over.

De Tour van 1992 zou uiteindelijk door Miguel Indurain gewonnen worden. In de rit naar Sestriere nam hij het geel over. Hij moest enkel nog rekening houden met de beste klimmer Claudio Chiapucci, maar dankzij de tijdrit naar Blois stelde hij zijn eindzege veilig.