Het kan ook anders: UAE-stagiair verkiest Hagens Berman Axeon boven prof worden

Tegenwoordig worden renners als maar vroeger prof, de Deen Kasper Andersen kiest echter zelf voor een ander parcours.

De Deen Kasper Andersen (20) reed dit jaar al voor Hagens Berman Axeon. Sinds 1 augustus was hij echter stagiair bij UAE Team Emirates. De Deen kiest er nu voor om nog een jaartje bij het belofteteam te rijden in plaats van prof te worden.

"Sinds deze zomer was mijn plan al om nog een jaar belofte te zijn bij Axeon, en dat plan is niet veranderd. We moeten kijken of ik volgend jaar resultaten kan behalen, waardoor ik in 2024 een WorldTour-contract kan krijgen", zegt hij bij het Deense Feltet.dk.

"Het is mijn wens om nog een jaar belofte te blijven. Ik heb hier een van mijn beste jaren ooit gehad. Ik heb nog veel te leren als belofte. Ik heb al even niet meer gewonnen en als ik nu prof word, ga ik ook niet winnen."

"Sommige renners willen zo snel mogelijk naar de WorldTour, maar ik heb het gevoel dat ik moet bewijzen dat ik het in mij heb om WorldTour-renner te zijn. Als je met overtuigende resultaten de WorldTour in kan, voorkom je misschien dat je helemaal onderaan de hiërarchie begint", aldus de Deen.