Merijn Zeeman over mogelijke deelname Wout van Aert aan de Giro: "Snap ik niet zo goed"

Nu zowel het parcours van de Giro en de Tour bekend zijn wordt er meer en meer gehint naar een deelname van Wout van Aert aan de Giro door de vele tijdritten.

Net zoals bij Remco Evenepoel is het de vraag in welke van de twee grote rondes Wout van Aert volgend jaar zal starten. De vele tijdritkilometers lijken voor beide renners goed uit te komen met het oog op ritwinst en eindwinst voor Evenepoel.

Door de tijdritten zou er meer kans zijn op ritwinst voor Van Aert in de Giro en hij heeft toch een beetje alles gezien in de Tour. Dat doet de vraag reizen of hij niet moet starten in de Giro. Maar sportief directeur bij Jumbo Visma, Merijn Zeeman, is het daar niet mee eens.

"Die discussie snap ik eigenlijk niet zo goed. Er komt een verhaal los dat de Giro goed zou zijn, omdat er tijdritten in zitten. Maar volgens mij heeft hij dit jaar twee andere ritten (in lijn, red.) in de Tour gewonnen en heeft hij helemaal geen tijdrit nodig om een rit te winnen.", zegt hij bij Wielerflits.

Van Aert en Jumbo-Visma zullen eerst alles zetten op het winnen van de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Hoe zijn programma er voor de rest uitziet moeten ze nog bespreken.