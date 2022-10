Remco Evenepoel is terug in het land (maar niet voor lang)

Remco Evenepoel is terug in het land, maar dat zal niet voor lang zijn.

De voorbije weken waren zeer druk voor Remco Evenepoel. Hij won de Vuelta, werd wereldkampioen, trouwde en won daarnaast ook nog eens de Kristallen Fiets en de Flandrien van het Jaar.

Daarna trok Evenepoel op huwelijksreis naar de Malediven en Dubai voor een welverdiende rustperiode. Donderdagavond postte hij op Instagram dat hij terug in België is.

Dat zal niet voor lang zijn, want over enkele dagen is Evenepoel alweer weg. Hij zal naar zijn appartement in de buurt van Alicante in Spanje verhuizen. Daar kan hij zich ook in de winter in ideale omstandigheden voorbereiden op het nieuwe seizoen.