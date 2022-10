Nils Politt ziet Nederlander niet graag vertrekken naar Jumbo-Visma: "Hij bracht ervaring in de ploeg"

Nils Politt zal de Nederlander missen nu hij naar Jumbo-Visma trekt.

Bij BORA-hansgrohe zien ze Wilco Kelderman (31) niet graag vertrekken naar Jumbo-Visma. De Duitse kampioen Nils Politt was erbij toen Kelderman vorig jaar naar de vijfde plek reed in de Tour van 2021.

"Hij is mentaal heel sterk en was altijd gefocust. Het is jammer dat hij ‘naar huis gaat’. Zo mag ik dat wel zeggen als hij naar Jumbo-Visma gaat. We raken met Wilco een super goede ploeggenoot kwijt", zegt hij bij Wielerflits.

Kelderman mag dan wel de renner zijn met de meeste top tien plekken in de World Tour zonder zege (138), maar Politt vindt hem toch belangrijk voor een ploeg. "Hij bracht zeker ervaring in de ploeg. Wilco reed altijd op een hoog niveau, maar hij mist alleen die een of twee zeges. Maar voor de rest zat hij er altijd bij in de top-10 of top-5."