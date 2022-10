Vincenzo Nibali over het nieuwe Team Qhubeka: "De ploeg is volledig"

Vincenzo Nibali is vanaf volgend seizoen adviseur bij het nieuwe Team Qhubeka. Bij Cycling News gaf hij meer uitleg over de ploeg.

Op dit moment heet de ploeg Q36.5, maar dat zal in de toekomst nog veranderen. De nieuwe sponsors zijn nog niet bekendgemaakt.

Ook zijn er al heel wat namen van nieuwe renners bekend. Dat zijn Gianluca Brambilla, Matteo Moschetti, Filippo Conca, Matteo Badilatt, Filippo Colombo, Antonio Puppio, Nicolò Parisini en Walter Calzoni. Verder worden ook de namen van Jack Bauer, Damien Howson, Tom Devriendt, Mark Donovan en Jonas Rapp genoemd.

"De ploeg is af en zal in totaal 23 renners tellen", vertelde Vincenzo Nibali aan Cyclingnews. "Alle namen zullen begin november meegedeeld worden. Ook zullen we op fietsen van Scott rijden. De ploeg ontmoette elkaar al in de buurt van Varese. De volgende stage zal in Calpe zijn."