📷 Dat kan je dus doen na je wielerpensioen: Philippe Gilbert trekt met broer op mountainbiketocht

Philippe Gilbert is met wielerpensioen, maar laat de fiets niet helemaal los. Een mountainbiketocht bijvoorbeeld, daar kan hij wel plezier in vinden.

Eerder had Philippe Gilbert al aangekondigd ook na zijn afscheid als profwielrenner van plan te zijn om te blijven fietsen. Dat kunt u HIER nog eens lezen. Dat hoeft dus niet enkel met de wegfiets te zijn. Op zijn sociale media liet Gilbert aan de hand van enkele foto's weten dat hij de mountainbike van stal heeft gehaald.

Op basis van de afbeeldingen en de gegevens onder het bericht lijkt het vooral een tocht door de bossen en wouden in de buurt van Aywaille te zijn geworden. De voormalige wielerprof was in goed gezelschap, want ook zijn broer Jérôme Gilbert reed mee.

Zonder zich druk te maken over het aspect van competiviteit kan Philippe Gilbert nu in alle ontspanning genieten van de verschillende wielerdisciplines. Het is hem van harte gegund.