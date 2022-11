Na werelduurrecord en verbluffend WK op de piste moet Filippo Ganna ook op de weg al snel opnieuw aan de bak

Van het werelduurrecord naar het WK op de piste naar de weg: voor Filippo Ganna komt er weinig rust aan te pas.

De organisatoren van de Ronde van San Juan heben aangekondigd dat Filippo Ganna op de startlijst zal staan. Deze Argentijnse rittenkoers gaat door van 22 tot en met 29 januari in 2023. Het is de eerste keer dat de wedstrijd zal doorgaan sinds 2020.

TWEEDE BIJ VORIGE EDITIE

De voorbije jaren zag de koers edities afgelast door de pandemie. Bij de terugkeer op de wielerkalender is Ganna er alvast bij. In 2020 werd Ganna nog tweede in de Ronde van San Juan, op 33 seconden van de winnaar, ene Remco Evenepoel.

De deelname van volgend jaar betekent wel dat het een korte vakantie wordt voor Ganna. Zijn werelduurrecord ligt nog vers in het geheugen en midden oktober deed de Italiaan nog mee aan het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines. Daar reed Ganna nog een waanzinnig wereldrecord op de individuele achtervolging. Binnenkort lonkt dus alweer het wegwielrennen met Ineos Grenadiers.