Dries Devenyns (39) verlengt zijn contract: "Koersen bij deze ploeg is als een kinderdroom"

Ondanks zijn gezegende leeftijd doet Devenyns toch nog een jaartje door.

Dries Devenyns (39) doet er nog een jaartje bij. De beste vriend en vaste kamergenoot van Julian Alaphilippe houdt nog altijd veel van het wielrennen.

Devenyns is blij met zijn contractverlenging. "Ik kijk al uit naar volgend seizoen. Koersen bij een ploeg als Quick Step-Alpha Vinyl is een kinderdroom. Ik hou er nog altijd van om hard te werken en mijn steentje bij te dragen aan de overwinningen van de ploeg. Veel teamgenoten zijn intussen vrienden geworden."

Patrick Lefevere is blij dat Devenyns blijft. "Dries is een jongen die door het vuur gaat voor de ploeg. Hij heeft een fantastische ingesteldheid en zijn ervaring is van onschatbare waarde voor het team. Dries blijft kalm wanneer het nodig is, heeft een geweldige persoonlijkheid en blijft altijd bescheiden. Hij is een plezier dat we ook in 2023 nog op hem kunnen rekenen."