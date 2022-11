Hoe crossen in het buitenland Vincent Baestaens helpen in België : "De laatste ronde met mij ingaan, dan ben je negen van de tien gezien"

Vincent Baestaens is zowat de globetrotter van de crosswereld.

Vincent Baestaens (33) reed zoals altijd al heel wat crossen in Amerika aan het begin van het seizoen. Hij won er maar liefst vijf keer en werd ook een keer tweede. Die weg sloeg hij een paar jaar geleden in. Maar ook in heel wat andere landen reed en won Baestaens al crossen.

De meest voor de hand liggende reden voor de vele buitenlandse crossen zijn de UCI-punten. "Het gaat altijd over die punten", zei Baestaens in de podcast CROSS. Maar er zijn ook andere redenen.

"Op den duur heb je gewoon nieuwe uitdagingen nodig. Rijden voor top tien is leuk, maar rijden voor een overwinning geeft toch altijd meer voldoening, ook al is dat niet tegen degene die wereldtop zijn. Dat afmaken, dat killerinstinct, dat heb ik altijd graag."

Baestaens vindt het ook een voordeel voor de cross in België. "Als ik de laatste ronde met iemand inga, negen van de tien keer zijn ze gezien. Je blijft dat onderhouden in het buitenland want daar rij je met je verstand in plaats van in België waar het een uur zo hard rijden is als je kunt. Daar moet je niet denken, gewoon zo hard trappen als je kunt en in het buitenland moet je je hoofd gebruiken. Dat is helemaal anders.