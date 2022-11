Italiaan gaat geen deel uitmaken van opleidingsteam Soudal-Quick Step, maar tekent elders profcontract

Simone Raccini (21) begon in augustus aan een stage bij Quick-Step Alpha Vinyl. Hij begon aan de Ronde van Burgos, maar viel uit in rit drie. De Italiaan reed nog drie koersen koersen voor zijn ploeg Zalf Euromobil Fior, maar reed die niet uit.

Raccini werd genoemd bij het opleidingsteam van Soudal-Quick Step voor volgend jaar. Maar de Italiaan kiest nu voor het Italiaanse Pro Continentale team EOLO-Kometa. Hij tekent er voor twee jaar. EOLO-Kometa is het team van Alberto Contador en ook Ivan Basso is bij het team betrokken.

🥁 And the correct answer is.... an Italian rider!

🇮🇹🤝 We’re excited to announce that Italian rider Simone Raccani will be professional with our team for the next two seasons

