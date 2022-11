Milan Vader verbaasde met snelle terugkeer na horrorcrash in Baskenland: "Keihard gewerkt"

Milan Vader (26) viel zwaar in de Ronde van het Baskenland, maar kwam toch snel terug.

Vader is eigenlijk een mountainbiker en reed dit jaar zijn eerste jaar op de weg bij Jumbo-Visma. Maar in de vijfde rit van de Ronde van het Baskenland begin april liep het fout. Vader viel zwaar in een afdaling, brak ruggenwervels, zijn sleutelbeen en een schouderblad en had ook een luchtembolie waardoor zijn volledige rechterkant verlamd was. Hij lag twaalf dagen in een coma en moest weer van nul herbeginnen.

Doordat zijn herstel zo snel ging werd de CRO Race eind september al snel een doel. Zijn trainer was dan ook verbaasd hoe snel het allemaal ging. “Ik wilde in het begin alleen maar dat hij weer een normaal leven zou kunnen leiden, maar al snel maakte hij een enorme progressie. Hij is er altijd vol voor gegaan en heeft keihard gewerkt”, zegt hij bij Cycling Weekly.

Fabio Jakobsen als voorbeeld

In augustus al ging Vader mee op trainingskamp met zijn ploeg naar Alicante. “Mijn waardes voor vijf minuten waren gelijk aan die uit december. Mijn coach zei daar dat ik klaar was voor Kroatië”. Vader verbaasde iedereen en reed uiteindelijk ook de CRO Race uit.

“Ik kijk nu naar mannen als Fabio Jakobsen, die na een zware crash sterker terug zijn gekomen. Zolang je gemotiveerd bent en het lichaam is in staat om gekke dingen te doen, is alles mogelijk.”