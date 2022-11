Bianchi keert terug naar de WorldTour

Bianchi is terug in het WorldTour-peloton. Ze sloten een samenwerking met Arkéa-Samsic.

In het verleden was Bianchi al te zien in de WorldTour. De laatste keer waren ze sponsor van Team BikeExchange-Jayco, maar in 2022 koos dat team voor Giant en zo verdween Bianchi uit het WorldTour-peloton.

Dat duurde maar een seizoen, want ze sloten een samenwerking met Arkéa-Samsic af. Zo zullen de Italiaanse fietsen in 2023 opnieuw te zien zijn.

"Ik ben blij dat Arkéa-Samsic gaat samenwerken met zo’n bekend fietsenmerk als Bianchi", vertelde Emmanuel Hubert, manager bij Arkéa-Samsic. "Het merk is door alle wielerliefhebbers bekend en gekend door zijn geschiedenis en innovaties."