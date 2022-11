Meesterknecht Jumbo-Visma moet weer van waarde zijn in de Tour: "Denk dat deze rol hem beter ligt"

Als Jumbo-Visma de Tour zo naar zijn hand kon zetten, is dat mede dankzij zijn meesterknecht die daar bergop uitmuntend werk deed.

Sepp Kuss bleek eens te meer belangrijk voor het team en dat willen ze bij Jumbo-Visma zo houden. "We hebben geprobeerd om met hem een klassement te rijden in 2021 en we hebben dat geanalyseerd. Ik denk dat we een superbelangrijke rol hebben ontwikkeld voor Sepp als een helper. Hij is enorm gewaardeerd. Ik denk dat deze rol hem beter ligt", zegt Merijn Zeeman over de Amerikaan aan VeloNews. "

De Nederlander is dan ook vol lof over zijn renner. "Hij heeft bepaalde kwaliteiten. Op de moeilijkste momenten is Sepp altijd daar voor zijn kopman." Renners als Kuss zijn volgens Zeeman haast niet te missen in de Tour. Als alles naar wens verloopt, zal die er ook volgend jaar in Frankrijk weer bij zijn.

GIRO VAN 2023 'MISSION IMPOSSIBLE'

"Ik kan me geen Tourploeg voorstellen zonder Sepp", schept Zeeman klare wijn/ Al liet Kuss ook wel verstaan eens graag de Giro te rijden. Dat zal alleszins niet voor 2023 zijn. "Met zoveel tijdritkilometers in de Giro zou het een mission impossible zijn voor Sepp."