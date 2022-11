Thibau Nys droomt van de EK-titel, maar ziet ook andere favorieten

Zaterdag wordt in Namen het EK voor beloften verreden. Thibau Nys wordt gezien als de topfavoriet.

Thibau Nys is al aan een sterk veldritseizoen bezig. In de wereldbekermanche van Waterloo en Fayetteville werd hij tussen de profs telkens 5e. Bij de beloften won hij de manches in Tabor en Maasmechelen. Op het EK in Namen is hij dan ook de topfavoriet.

Zelf droomt Nys van een Europese titel. Aan Het Nieuwsblad liet hij weten dat het geen walk-over zal zijn. Hij vindt dat ploegmaat Pim Ronhaar en Witse Meeussen ook een goede kans op de Europese titel hebben. Volgens hem verkeren die 2 ook al een heel seizoen in goede vorm.

Nys probeert zo fris mogelijk aan de start in Namen te staan. Sinds de Koppenbergcross ging hij enkel nog wat losrijden en het lichaam en de geest tot rust brengen. Ook is Nys het parcours niet specifiek gaan verkennen. Hij koerste in het verleden al voldoende daar en weet wat hem te wachten staat.