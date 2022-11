Enfant terrible Gianni Moscon beleefde horrorseizoen met corona, bronchitis en bacteriële infectie

De Italiaan beleefde geen goed jaar.

Gianni Moscon (28) maakte dit jaar de overstap van INEOS Grenadiers naar Astana. Na zijn vierde plaats in Parijs-Roubaix vorig jaar, waar hij zelfs even op weg leek naar de zege tot hij viel, kon de Italiaan niet bevestigen. Dat door meerdere redenen.

In het voorjaar kreeg Moscon te maken met corona. "Ik kon niet trainen, ik werd snel moe. Elke kleine moeite die ik deed putte me uit, in plaats van dat het beter werd", zegt hij bij Cyclingnews.

Moscon reed wel de Omloop, maar trok er na de Ronde en 6 DNF's de stekker uit voor twee maanden. Hij had ook last van bronchitis en in de Tour moest hij weer opgeven als gevolg van zijn coronabesmetting. En hij leek nog eens last te hebben van een bacteriële infectie.

De Italiaan, die nog enkele wedstrijden reed in Italië en Maleisië, hoopt op een beter 2023. "Ik kijk uit naar het volgende seizoen, want ik was dit hele seizoen niet mezelf... En nu is alles eindelijk weer normaal."