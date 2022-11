Italiaan (36) zonder ploeg gaat toch nog een jaartje door bij BikeExchange-Jayco

De Italiaan kreeg geen nieuw contract van Israel-Premier Tech.

Een tijdje geleden had de Italiaan nog aangegeven dat hij na een carrière van twaalf jaar nog geen nieuw contract had voor volgend seizoen. Na twee jaar bij Israel-Premier Tech kreeg hij er geen nieuw contract meer.

Winnen lukte dit jaar niet voor De Marchi, vorig jaar kon hij nog winnen in Tre Valli Varesine en droeg hij twee dagen de roze trui in de Giro. Dit jaar werd De Marchi geplaagd door veel blessures en corona.

Hij tekende nu een contract voor één jaar bij het Australische BikeExchange-Jayco. "Dit seizoen is niet mijn beste geweest, maar om dit nieuwe aanbod te krijgen, geeft me veel motivatie voor 2023. Ik heb erg veel zin om te beginnen aan dit nieuwe avontuur. Het zal een belangrijk jaar voor me zijn om te laten zien dat ik nog steeds een sterke renner ben", zegt de Italiaan over zijn transfer.