Q36.5 Pro Cycling (Qhubeka) officieel voorgesteld met Belgische nummer 4 uit Parijs-Roubaix als enige Belg

Qhubeka en Doug Ryder zaten tot 2021 in de World Tour als Team Qhubeka NextHash. Dat verhaal stopte toen er geen nieuwe sponsor werd gevonden en de ploeg spatte uit elkaar.

Achter de schermen bleef de Zuid-Afrikaan Doug Ryder druk bezig met het vormen van een nieuwe ploeg. Met Q36.5, een Italiaans fietskledingmerk, vond het ook een naamsponsor voor de komende drie jaar. Het team gaat onder de Zwitserse vlag rijden.

De ploeg trok ook de net gestopte Vincenzo Nibali aan als adviseur en gaat uit 23 renners bestaan. Ryder haalt heel wat renners uit de World Tour. Tom Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert), de vierde van Parijs-Roubaix, is de enige Belg in de ploeg.

Ook Carl Frederik Hagen (Israel-Premier Tech), Damien Howson (BikeExchange-Jayco), Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Mark Donovan (DSM) en Gianluca Brambilla (Trek - Segafredo) gaan voor de nieuwe ploeg rijden.

Introducing the Q36.5 Pro Cycling Team and our 23-rider squad!



“We’ll be racing for more than just winning; we’re racing to shape the future in a positive way.” - @dougryd, General Manager



Link: https://t.co/1qpI5j2lLl#RacingTheFuture pic.twitter.com/2uqVRlU5AH