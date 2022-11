Rohan Dennis zag toch wat zwakte bij Evenepoel in de Vuelta: "Na die val was hij een beetje nerveus"

Rohan Dennis kwam met kopman Primož Roglič naar de Vuelta, maar zag die uitvallen.

De rol van Dennis in de Vuelta was om Primož Roglič te helpen vechten voor de eindzege tegen Remco Evenepoel. Maar door een val van de Sloveen in etappe 16 moest Roglič opgeven.

Jumbo-Visma en Dennis wouden Evenepoel nog het vuur aan de schenen leggen. "Ik ga niet zeggen dat Remco zou breken, dat is oneerlijk tegenover hem. Misschien was Primož dichtbij geweest, we zullen het nooit weten", zegt hij aan Rouleur.

Toch ziet de Australiër zwaktes bij Evenpoel: "Technische afdalingen. Je wilt iemands pech niet uitbuiten (Evenpoel viel in een afdaling in rit 12, red.), maar het was een barst, we gingen hem niet zomaar laten winnen."

Geluk met lekke band

"Het is onderdeel van de sport om een ​​zwakte te vinden en die uit te buiten. Voor die crash toonde hij niet al te veel zwakte in de afdaling, maar daarna was hij een beetje nerveus. De dag dat Primož aan de finish ten val kwam, kwamen de scheurtjes bij Remco naar voren", zegt Dennis nog.

"Het was een beetje technisch, een beetje nerveus, dat is waar Remco begon terug te zakken en uit positie raakte. Gelukkig voor hem had hij die lekke band binnen drie kilometer .”