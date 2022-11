Yves Lampaert blijft nog drie jaar langer bij Quick-Step

De contractverlenging van Yves Lampaert is eindelijk officieel.

Yves Lampaert was op weg naar een goeie uitslag in Parijs-Roubaix, maar viel nog in de laatste kilometers. In de Baloise Belgium Tour was hij de beste in de tijdrit, op het BK tijdrijden moest hij enkel ploegmaat Remco Evenepoel voor zich dulden.

De bekroning van zijn jaar, en misschien wel zijn carrière, kwam er dit jaar in de Tour. Lampaert klopte Van Aert, Pogacar en Ganna in de openingstijdrit en pakte de gele trui. Hij moest die na een dag wel afstaan aan Wout van Aert.

Lampaert krijgt nu een contractverlenging van drie jaar van Patrick Lefevere, tot eind 2025. "Ik ben erg blij dat ik nog drie jaar bij deze ploeg kan blijven. Ik zie de ploeg als mijn familie en ben altijd erg trots op onze successen. Ik hoop dat we de komende jaren nog veel successen mogen boeken. Ik wil Patrick bedanken voor zijn vertrouwen en wil dat graag terug betalen", zegt Lampaert.