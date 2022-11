Ook Witse Meeussen rijdt podium bij U23, na zware val dan nog: "Ik wist even niet waar ik was, ik kreeg echt een klop"

De U23-cross zal wellicht het grootste Belgische succes zijn op dit EK. Ook Witse Meeussen, die ten val kwam, haalde het podium. Die maakte er zo een volledig Belgisch podium van.

"In het begin voelde ik mij echt top. Wanneer Pim Ronhaar eraan begon te snokken, voelde ik wel dat hij op een gegeven moment echt te rap reed voor mij. Nadien kende ik enkele goede passages en dacht ik dat ik er naartoe kon rijden", vertelde Witse Meeussen hoe dit kampioenschap ook voor hem dan weer de ene en dan weer de andere kant op slingerde.

"Dan maakte ik een zware valpartij, vlak voor de kasseien." De crosser uit Vlimmeren was echt wel even aangeslagen. "Ik zou niet kunnen zeggen hoe ik gevallen ben. Ik wist even niet waar ik was. Ik keek rondom mij en zag mijn fiets niet meteen. Ik kreeg echt een klop en kende dan een paar mindere ronden. Ik moest even bekomen en maakte fout na fout. Het was lastig om te resetten."

STEUN VAN PUBLIEK

Uiteindelijk lukte dat toch prima, gezien de ontknoping. "Het was wel een wedstrijd waar je in kon groeien. In de laatste ronde kwam alles terug samen en dan zag ik ineens dat de derde plek terug in zicht kwam. Daar ben ik dan vol voor gegaan. Ik denk dat dat het hoogst haalbare was. Voor hetzelfde geld werd ik vijfde. Ook met de steun van dit publiek: zoiets heb ik nog maar zelden ervaren."