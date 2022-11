📷 Sonny Colbrelli laat zijn vervulde dromen, met onder meer winst in Parijs-Roubaix, op zijn arm tattoëren

Met onder meer het winnen van Parijs-Roubaix heeft Sonny Colbrelli veel van zijn dromen vervuld in de koers. Die mooie herinneringen draagt hij vanaf nu letterlijk met zich mee.

Zoals bekend heeft Sonny Colbrelli zijn wielercarrière moeten stopzetten vanwege hartproblemen. Niet de manier waarop je afscheid wil nemen als wielerprof. Zeker niet als je enig succes behaald hebt, zoals het winnen van de Brabantse Pijl, het EK en Parijs-Roubaix.

Colbrelli heeft een manier gevonden om deze herinneringen voor altijd bij zich te hebben: de 32-jarige Italiaan heeft een bijzondere tattoo op zijn arm laten zetten. De man die dit uitvoerde Stefano Scifoni, die gekend is voor zijn werk.

Op de tattoo is onder meer een verwijzing naar Arenberg en de overwinning in Parijs-Roubaix te zien. "Alles dat betekent dat dromen er zijn om gerealiseerd te worden", zo omvat Colbrelli de tattoe in zijn geheel.