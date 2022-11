Opnieuw goed nieuws voor het wielrennen in Eritrea: Trek-Segafredo geeft Afrikaanse renner nieuw contract

Het wielrenner ontbolstert in Eritrea, met de doorbraak van Girmay bij Intermarché en Trek-Segafredo heeft ook een renner uit datzelfde land.

Dat blijft ook zo, want Trek-Segafredo en Amanuel Ghebreigzabhier zijn overeengekomen om samen verder te gaan tot het einde van 2023. De 28-jarige Eritreeër zette zijn handtekening onder een contractverlenging van één jaar.

Een opsteker, want het seizoen 2022 was best moeilijk voor hem. Na een valpartij in de Ronde van Catalonië stond Ghebreigzabhier maandenlang aan de kant. Inmiddels is hij van alle verwondingen wel volledig hersteld en ligt de focus dus helemaal op 2023.

🚨 Team news! 🚨

Amanuel Ghebreigzabhier (@AmanuelAmanyel3) has signed a contract extension through 2023 🥳



Next year we will have two Eritrean climbers racing side by side 🙌



📰https://t.co/RzIxCDGnhZ pic.twitter.com/T50HIMraUg — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) November 8, 2022

"Ik wil in de best mogelijke conditie het pad verderzetten waar ik twee jaar geleden bij de ploeg mee begonnen ben. Daar wil ik naar streven tijdens de winterperiode", is de belofte van de renner. "Ik hoop dat ik een belangrijke rol kan spelen in rittenkoersen. De droom is om een selectie voor de Tour de France te verdienen."