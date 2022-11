Na zijn Europese titel: Michael Vanthourenhout staat dichtbij een beloning

Michael Vanthourenhout is de kersverse Europese kampioen. Dat ziet hij binnenkort wellicht beloond.

"We staan dichtbij een contractverlenging", aldus teammanager Jurgen Mettepenningen bij Het Laatste Nieuws. Momenteel heeft Vanthourenhout een contract tot eind 2023. Het plan is om dat open te breken. "We hebben daarover al gepraat en hebben allebei de intentie om langer samen te werken. Ik denk dat het niet lang zal duren tot er een nieuw akkoord is."

Na de Europese titel van Michael Vanthourenhout zal de verhouding tussen hem en Eli Iserbyt wellicht niet veranderen. "De hiërarchie zal verschillen van parcours tot parcours", weet Mettepenningen. "Ze vullen elkaar ook goed aan en zijn goede vrienden."

"Ook heeft het geen zin om vanaf nu van Vanthourenhout de enige kopman te maken. Dan is het elke week van moeten en dat wil ik hem niet aandoen. Hij is meer gebaad bij een samenwerking waarbij hij meer vrijheid krijgt en niet alle druk voelt", besloot Mettepenningen.