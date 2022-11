Officieel: Bas Tietema kondigt eigen wielerteam aan: "Willen de wielerwereld op zijn kop zetten"

Het was al even uitgelekt, maar de aankondiging is nu ook officieel.

YouTuber Bas Tietema was dit jaar nog prof bij Bingoal Pauwels Sauces WB. Daar reed hij zo'n tiental koersen bij, maar het was al langer duidelijk dat dat verhaal was afgelopen na dit jaar. De Nederlander was achter de schermen al bezig met een nieuw project: zijn eigen wielerploeg. Die heeft hij woensdag dan ook officieel aangekondigd. Vanaf 1 januari gaat het continentale team TDT-Unibet Cycling Team van start. "Na maanden van intensieve voorbereiding zijn we meer dan trots om dit te mogen aankondigen. We willen de wielerwereld op zijn kop zetten." Met Hugo Haak heeft de nieuwe ploeg meteen een grote naam als sportief directeur. Hij was tot voor kort nog bondscoach van de Nederlandse ploeg op de baan. "Ik wil een topploeg maken van Tour de Tietema." Tietema gaat ook zelf rijden voor zijn eigen team, de andere namen maakt hij binnenkort bekend, maar er doen al namen de ronde. Hartthijs de Vries (Metec-Solarwatt), Martijn Budding (Riwal), Joren Bloem (ABLOC), Tomáš Kopecký (ABLOC) en Harry Tanfield (Ribble Weldtite) worden verwacht bij de ploeg.