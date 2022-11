Toursensatie Jorgenson: "Volgend jaar wordt cruciaal om door te breken en koersen te winnen... of niet"

De Amerikaan gaat zijn vierde jaar in bij Movistar en dat wordt belangrijk denkt hij.

Matteo Jorgenson (23) was een van de sensaties tijdens de voorbij Tour de France. De jonge Amerikaan ging meermaals mee in een lange vlucht en eindigde drie keer in de top vijf in een rit. Hij werd ook 20ste in het eindklassement en vierde in het jongerenklassement.

Jorgenson gaat zijn laatste contractjaar in bij Movistar. "Het is een cruciaal jaar voor mij. Ik ben op een punt gekomen waarop ik eindelijk een leider kan zijn tijdens koersen en vol vertrouwen kan proberen te winnen" zei hij bij Cyclingnews.

"Volgend jaar zal echt cruciaal zijn, om door te breken en te winnen... of niet, en ook om gewoon te zien wat ik in de sport kan doen. Ik zou graag nog eens de Tour doen, wat dat was het hoogtepunt van het jaar." Voor eindwinst in een grote ronde wil Jorgenson niet gaan: "Het lijkt me gewoon een marteling om dat te doen."

Rondes van een week en etappezeges

De Amerikaan wil vooral focussen op ritzeges in grote rondes, en de drie top vijf plaatsten dit jaar geven hem vertrouwen dat dat kan lukken. Hij wil ook gaan voor het klassement in rondes van een week zoals Parijs-Nice, maar focust toch liever op etappezeges.