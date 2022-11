Winnares Ronde van Vlaanderen 2020 is zwanger en mist het volledige voorjaar

De voormalige wereldkampioene kondigde het nieuws zelf aan op haar sociale media.

Chantal van den Broek-Blaak werd in 2017 wereldkampioen op de weg, won in 2020 nog de Ronde van Vlaanderen, in 2018 de Amstel Gold Race en vorig jaar de Strade Bianche. Volgend voorjaar zal ze er niet bij zijn door een zwangerschap.

Van den Broek-Blaak wou eigenlijk eind 2021 al stoppen, maar ze ging toch nog langer door. Ze tekende een contract tot eind 2024 bij haar ploeg SD Worx en ze had de optie om een tijdje afwezig te zijn door een zwangerschap.

Intussen kondigde Van den Broek-Blaak het nieuws zelf aan op haar sociale media. Het kindje wordt verwacht in mei 2023 en dus zal de Nederlandse het hele voorjaar missen. De Nederlandse is niet de eerste die tijdens haar actieve carrière zwanger wordt, ook de Britse Elizabeth Deignan, winnares van Parijs-Roubaix in 2021, was heel dit jaar afwezig door een zwangerschap.