Bingoal-Pauwels Sauces WB zet verder in op talentdetectie en gaat een samenwerking aan

Bingoal-Pauwels Sauces WB kijkt verder naar de toekomst. Ze hebben een nieuwe samenwerking bekend gemaakt.

In de toekomst zal Bingoal-Pauwels Sauces WB samenwerken met Sprint 2000 Charleroi. Sprint 2000 Charleroi is al meer dan 40 jaar actief in de jeugdcategorieën. Bij de ploeg rijden zo'n 20 miniemen en 20 junioren.

"Het doel is om jonge talenten op te sporen en die op lange termijn te volgen", vertelde Christophe Brandt, de manager van de procontinentale ploeg. "Die jonge talenten doorlopen alle jeugdcategorieën bij Sprint 2000 Charleroi en kunnen dan voor onze belofteploeg rijden. Concreet zullen we hen stresstests aanbieden en praktische en logistieke bijstand verlenen."