"Onderschatte renner" gaat naar EF Education-EasyPost

Stefan de Bod begon in 2019 zijn profcarrière bij Dimension Data. Na 2 seizoenen trok hij naar Astana. Ook na 2 jaar Astana zoekt hij andere oorden op. Op zijn 25e tekende hij voor 2 jaar bij EF Education-EasyPost. In die seizoenen behaalde hij 1 zege. In 2019 werd hij Afrikaans kampioen tijdrijden. Verder zijn een 3e plaats in de Ronde van Oostenrijk, een 4e plaats in de Ronde van Slovakije en de Sibiu Tour zijn opmerkelijkste uitslagen.

"De laatste jaren kon ik enkele goede resultaten halen", aldus de Bod. "Maar ik heb ook moeite gehad om te ontdekken wat voor type renner ik ben. Ik denk dat ik een vluchtspecialist voor in de grote ronden en andere grote koersen kan gaan. Ook kan ik klassementsrenner voor de koersen van een week worden."

"De Bod hou ik al een tijdje in de gaten", vertelde teambaas Jonathan Vaughters. "Hij is een onderschat talent. Ons team focust zich vooral op de heuvelachtige wedstrijden en hij kan daarin een belangrijke rol spelen. Ook zijn tijdritten geven aan dat hij een talent is. Ik hoop dat we alles uit hem kunnen halen en dat hij van onschatbare waarde voor ons team wordt."

Join us in welcoming Stefan de Bod to our squad for 2023. The 25-year-old South African brings time trialing and stage racing experience.



“For me, riding a bike is just a part of your life. You just need to. It’s one of the best things that exist.”https://t.co/HZqEaVTa2I pic.twitter.com/0AVL7A99AS