📷 Wielercommentator Ruben Van Gucht en voormalig topatlete Blanka Vlasic ouders van pasgeboren zoontje

Ruben Van Gucht en zijn echtgenote Blanka Vlasic zijn de ouders geworden van een zoontje. Dat hebben ze nu zelf bevestigd op sociale media.

Het lekte al uit in Kroatische media, maar pas nu deelt het koppel het vrolijke nieuws met de rest van de wereld. Van Gucht en Vlasic hebben een foto gedeeld op hun gezamenlijk Instagramaccount. Daarop is te zien hoe Van Gucht zijn zoontje Mondo een zoen op zijn hoofdje geeft, terwijl Vlasic hem in haar armen houdt.

"Geboren op de verjaardag van mama, het mooiste cadeau ooit", staat er ook nog bij. De bevalling vond dus plaats op 8 november, de dag waarop ook de voormalige hoogspringster en tweevoudig wereldkampioene haar verjaardag viert.

Mondo Van Gucht zag het levenslicht in een ziekenhuis in het Kroatische Split. Vlašić is dus in haar thuisland bevallen. Haar echtgenoot Ruben Van Gucht is wielercommentator bij vrouwenkoersen en ook interviewer en presentator van Extra Time Koers.