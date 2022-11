De verwachtingen voor Niel: Alvarado nog eens favoriete voor vrouwencross, nieuwe kans voor top 3 op mannen-EK

Op Wapenstilstand is er de cross in Niel, waar Alvarado voor het eerst sinds lang nog eens favoriete is voor een veldrit. Bij de mannen kan de top 3 van op het EK opnieuw de strijd aangaan.

Door de afwezigheid van Van Empel en Brand, ligt in Niel een unieke kans voor Ceylin del Carmen Alvarado om nog eens een overwinning te boeken. Zij is van ver moeten terugkomen, maar lijkt nu wel weer helemaal te hebben aangesloten bij de wereldtop in het veldrijden. Weliswaar met de wetenschap dat Van Empel momenteel boven de rest uitsteekt. Aangezien die er niet is, zullen vele ogen gericht zijn op Alvarado.

© photonews

Bij de mannen tekent de voltallige top 3 van het EK veldrijden present. Dat betekent dat er dus een kansje is voor diegenen die naast de Europese titel grepen om dat enigszins goed te maken. Dan is het in de eerste plaats denken aan Lars van der Haar, die mag proberen om Michael Vanthourenhout te bestoken in diens eerste wedstrijd als Europees kampioen.

Daarnaast is er ook ene Laurens Sweeck, die op een parcours dat op papier voor hem te zwaar oogde toch maar mooi derde werd in Namen. In Niel stond Sweeck dan weer al vier keer op het podium. Mooie gelegenheid dus om ditmaal een gooi te doen naar de hoofdprijs.