Vingegaard duidt renner aan die dit jaar meest indruk op hem maakte: "Iemand om volgend jaar naar uit te kijken"

Tourwinnaar Jonas Vingegaard heeft de renner beschreven die dit jaar op hem de meeste indruk maakte. Dat was niet zijn grote concurrent Tadej Pogačar.

Jonas Vingegaard was onlangs in Japan voor het Saitama Criterium en beantwoordde daar bij J Sports enkele vragen. Eén van die vragen was wie op hem het meeste indruk maakte dit jaar. "Dat is een lastige vraag. Ik denk Juan Ayuso van UAE."

De Deen van Jumbo-Visma kiest voor de Spanjaard vanwege diens talent en ook diens vermogen om in verschillende periodes in het jaar te presteren. "Hij heeft veel indruk op mij gemaakt. In de lente al, maar ook in de Vuelta deed hij het erg goed."

In de door Remco Evenepoel gewonnen grote ronde eindigde Ayuso op de derde plaats. "Hij was dit jaar heel goed en is zeker ook iemand om volgend jaar naar uit te kijken."