Eusebio Unzué komt nog eens terug op de carrière van Alejandro Valverde: "Na zijn schorsing is gebleken dat hij niets nodig had om een geweldig renner te zijn"

Eusebio Unzué zal het in 2023 voor het eerst sinds 2005 zonder Alejandro Valverde moeten doen. In een gesprek met Cyclingnews kwam Unzué nog eens terug op de carrière van Valverde. Het ging onder meer over zijn dopingschorsing.

Alejandro Valverde werd voor anderhalf jaar geschorst door zijn betrokkenheid in Operacion Puerto, het dopingschandaal rond doker Eufemiano Fuentes. Nadien keerde Valverde terug in het peloton en kende hij nog vele successen. Volgens Unzué kon het natuurlijke talent van Valverde door de strengere reglementen beter tot uiting komen.

"Valverde is in een periode in het wielrennen gekomen toen de controle lakser was", vertelde Unzué aan Cyclingnews. "Maar na anderhalf jaar kwam hij terug en won hij meteen een rit in de Tour Down Under, zijn 1e koers na zijn schorsing. Achteraf is wel gebleken dat hij niks nodig had om een geweldig renner te zijn. Ook waren we ervan overtuigd dat hij naar zijn oude niveau zou terugkeren."

Tijdens zijn carrière was Valverde van veel markten thuis. "We genoten er ook van om hem in alle soorten koersen, behalve Parijs-Roubaix, te zien passeren", ging Unzué verder. "Hij streedt tegen sprinters, klassieke coureurs en punchers en vocht voor de overwinning in klimtijdritten en rittenkoersen van een week. En ga zo maar door. Om hem te vervangen zouden we nieuwe renners moeten contracteren. Het was gewoon een voorrecht om hem te zien rijden."