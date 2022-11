Michael Boogerd komt terug op dopingverleden en verklaart waarom hij lang wachtte met het bekennen hiervan

Michael Boogerd heeft nog eens teruggeblikt op zijn carrière en dan is zijn dopingverleden een thema dat hij niet uit de weg kan gaan.

De Nederlandse ex-renner stond centraal in de tweede aflevering van het EO-programma Meer dan Goude en verwijst hierin onder meer naar de Lance Armstrong-periode. "Eigenlijk werd ik in zijn val meegenomen. Ik werd in één keer van alle kanten aangevallen: Boogerd heeft ook doping gebruikt. Ik voelde me daar ook niet schuldig over, want ik ben nooit gewaarschuwd. Ik had ook niet het gevoel dat ik verkeerd bezig was."

BEPAALDE ETHIEK

Het is naar eigen zeggen niet zo dat hij alle ethische grenzen overboord had gegooid. "Ik had nog wel een bepaalde ethiek: tot hier en niet verder. Er zijn me producten aangeboden die anderen gebruikten, maar die ik niet pakte."

Uiteindelijk duurde het nog lang eer alles aan het licht kwam. "Ik heb heel lang gewacht met bekennen omdat er een soort van beweging opkwam vanuit de bond dat heel mijn generatie collectief zou bekennen. Dan zou ik wel de kop van Jut zijn, maar toch. Ik werd ook gebeld door ex-renners, terwijl ik het gevoel had dat ik het aan het opvangen was."