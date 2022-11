Tourwinnaar Vingegaard denkt dat goede bondgenootschap met Remco Evenepoel in grote ronde mogelijk is

De rode trui heeft Remco Evenepoel al in zijn bezit, trekt hij straks naar de Tour of niet? Vingegaard zou daar één van zijn concurrenten zijn. Al kunnen het ook bondgenoten worden.

Na het Saitama Criterium in Japan had Het Nieuwsblad een gesprek met Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma bespreekt het mogelijke scenario als zowel hij als Remco Evenepoel aan de start van de Tour zouden staan. Volgens Vingegaard zou het goed kunnen werken, met hen beiden in dezelfde grote ronde.

De theorie van Vingegaard is dat ze beiden baat hebben bij een zware koers. Aangezien ze het nog nooit tegen mekaar hebben opgenomen in een wedstrijd van drie weken, vindt de Scandinaviër het wel moeilijk om de waardeverhoudingen tussen hen beiden te bepalen.

STRIJD TUSSEN ALLE TOPPERS

In elk geval vond de Tourwinnaar Evenepoel wel sterk voor de dag komen in de Vuelta. Vingegaard droomt van een scenario waarin alle toppers op hun best zijn in de Tour en hij samen met ploegmaat Roglič de strijd kan aangaan met Pogačar, Evenepoel en hopelijk ook een terugkerende Bernal.